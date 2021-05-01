В Самарской области грузовик с пивом оборвал электрокабель, который упал на голову молодой девушке

Кабель рухнул на голову прохожей Фото: ГУ мВД по Самарской области

30 апреля в Сызрани, около торгового центра произошло ДТП, при котором пострадала молодая девушка. По предварительным данным, грузовик, который перевозил пиво, задел электропровода при движении задним ходом и оборвавшийся кабель связи ударил по голове молодую девушку, стоявшую на тротуаре.

- ЧП произошло около ТЦ на улице Достоевского. 53-летний водитель на автомобиле «Химо», при движении задним ходом, оборвал крепления кабеля связи. Электрокабель упал на 19-летнюю девушку, она получила травму головы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где после осмотра врачей и оказания медицинской помощи её отпустили домой.

В настоящее время по факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.