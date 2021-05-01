Жителей Самары приглашают отметить первомай в уникальном интерактивном музее

В музее показывают интересные опыты

Жителей Самары приглашают провести Первое мая в интерактивном музее теплоэнергетики, который открылся на набережной, недалеко от бассейна ЦСК ВВС. В праздничный день лон будет открыт до 22.00 - на два часа дольше, чем обычно.

- Этот музей - единственный в стране, в котором посетителям рассказывают о природе энергии. В нескольких залах представлены различные интерактивные модели, волонтеры показывают опыты, демонстрирующие такое явление, как конвекция. Есть и отдельная зона дополненной реальности с играми развлечениями, - отмечают в компании Т Плюс, которая и организовала этот музей.

Экспозиция будет работать только до 3 мая. Посетить музей можно бесплатно, лучше всего предварительно записаться на экскурсию по телефону +7 961 387 97 37. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.