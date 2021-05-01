В Тольятти на улице Революционная обнаружен труп мужчины в нижнем белье

Очевидцы предположили, что он выпал из окна Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти, под окнами дома №3А на улице Революционная местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины в одних трусах. Фотографии с места ЧП опубликовали в социальных сетях.

- Вот такое «доброе утро» для жителей дома на Революционной, - подписал автор фотографии в одном из пабликов ВКонтакте.

В комментариях местные жители предполагают, что он мог выпасть из окна. Некоторые предположили, что это могла быть случайность, во время традиционного сезона мытья окон. Официальной версии произошедшего пока нет, в причинах смерти мужчины будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 15 апреля, в соседнем доме случилась похожая трагедия. На крыше библиотеки, по адресу Революционная, 3, было обнаружено тело молодого человека без признаков насильственной смерти.