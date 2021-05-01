В Тольятти открылась масштабная экспозиция «Дорога истории – наша Победа»

Выставка предназначена для семейного просмотра и располагается на открытом воздухе, а также в здании железнодорожного депо

В Парковом комплексе имени К. Г. Сахарова в Тольятти на площадке «Депо» открылась новая выставка «Дорога истории – наша Победа», созданная по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Выставка повторяет основные разделы экспозиции – «Дорога истории – наша Победа», которая с успехом прошла на площади Куйбышева в Самаре в сентябре 2020 года, - рассказали в правительстве региона.

Интерактивный музей в Тольятти представляет собой тематические зоны о фронте и тыле Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Здесь можно увидеть не только сложные архитектурные формы, макеты и постройки, но и подобран предметный мир советского человека 30-40-х годов XX века. Арт-объекты экспозиции демонстрируют быт и особенности жизни в военное время.

- Специалисты определяют выставку, как «иммерсивную». Это означает, что на выставке происходит интерактивное общение зрителя с объектами предметного дизайна, имитирующими элементы натуральной природы или социальной среды. Можно заглянуть в цеха военного завода, побывать на линии фронта, в солдатской землянке, коммунальной квартире, в детском саду и классе советской школы, рассмотреть обстановку комнаты в блокадном Ленинграде, - рассказали в правительстве.

Площадка разделена на тематические зоны, каждая из которых может погрузить в атмосферу того времени. Посетители смогут увидеть постановочные сцены и принять участие в мастер-классах.

Выставка будет работать с 11 до 18 ежедневно с 1 по 7 мая 2021 года. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно.