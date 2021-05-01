В Самаре заложили камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести»

На месте памятного камня в этом году появится стела "Город трудовой доблести"

В праздник Весны и Труда, 1 мая 2021 года, в Самаре заложили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Губдумы Геннадий Котельников, Герой России Игорь Станкевич, а также трудовые коллективы «ОДК-Кузнецов», РКЦ «Прогресс», АО «Арконик СМЗ», «Авиакор».

В прошлом году Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», подчеркивающее вклад Самары (тогда Куйбышева) в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Жители города сами выбирали место для установки стелы. По итогам общественного голосования, организованном партией "Единая Россия",была выбрана Аллея Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил уже ко Дню города установить стелу на месте памятного камня. Стеля «Город трудовой доблести» будет высотой 26,5 метров, а вокруг нее будут размещены пилоны, на которых будут размещены смысловые наполнения. В настоящее время наполнение пилонов обсуждается с историками, ветеранами и городским сообществом.