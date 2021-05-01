В Самаре на Московском шоссе построят надземный пешеходный переход за 115 миллионов рублей

Надземный переход будет расположен напротив "Интермебели" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте министерства транспорта и автомобильных дорог опубликовали документ о реестре расходных обязательств а 2021-2023 годы. В реестре указано, что в 2021 году бюджетной росписью утверждено выделение более 115 миллионов рублей на строительство пешеходного перехода на 16 км Московского шоссе в Самаре.

- На строительство мостового пешеходного перехода на 16 км Московского шоссе из дорожного фонда будет выделено 115 миллионов 662 тысячи рублей, – сказано в опубликованном документе.

В настоящее время документы по переходу проходят процедуру госэкспертизы. Судя по документации, закончить строительство должны уже к 2022 году, так как в дальнейшие годы финансирование не предусмотрено.