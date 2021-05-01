В Самарской области «десятка» врезалась в каток на трассе и вылетела кювет

Легковушка опрокинулась в кювет Фото: ГУ МВД по Самарской области

30 апреля на автодороге Тольятти-Хрящевка произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-21103 и спецтехники Каток HAMM HD 70. В результате столкновения пострадал водитель отечественной легковушки.

- По предварительной версии, 68-летний водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в каток, которых проводил работы по укладыванию асфальта. От удара легковой автомобиль съехал в кювет, где впоследствии перевернулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения травму головы получил водитель ВАЗа. Его на скорой госпитализировали в больницу, где после осмотра медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой буде принято процессуальное решение.