Сотрудник рынка из Сызрани стал лучшим телезрителем «Голос. Дети» на Первом канале

Лучший телезритель из Сызрани получил специальный приз

Сызранец Александр Мочесников стал лучшим зрителем «Голос. Дети - 8» на Первом канале. Администратор рынка много лет принимает участие в интерактивной игре для поклонников телешоу и он всегда мечтал попасть на шоу и познакомиться с членами жюри.

- Я смотрю эту телепередачу с 1 сезона, я хорошо знаю, кто выступает, кто ведущий, жюри, - сказал Александр в интервью с Агатой Муцениеце.

Сызранец получил специальный приз, как лучший телезритель шоу. Он ответил на 138 вопросов, тем самым обогнав других претендентов на победу.

- Были очень легкие вопросы, а также те, над которыми пришлось подумать. Например, нужно было вспомнить, кто пел определенную песню в седьмом сезоне «Голос. Дети». Но я все равно вспомнил, - сказал сызранец.

Александр первый раз учувствует в телешоу. В Москву на съемки он приехал вместе с супругой на автомобиле. Сызранец не только работает на рынке, но и в свободное время занимается компьютерами. Кроме того, у Александра есть хобби – он сам не редко поет в караоке, поэтому телепередача ему по душе.

Агата Муцениеце пожелала сызранцу дальнейших успехов и поблагодарила его за активность и участие.