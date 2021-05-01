В Самарской области 1 мая подтверждено 160 случаев заболевания коронавирусом и 15 смертей

За сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки подтверждено 160 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Всего в регионе зарегистрировано 61 673 зараженных.

На 1 мая 2021 года 58 811 пациентов успешно справились с опасным вирусом и завершили свое лечение, в том числе за минувшие сутки выздоровели 177 человек.

Большинство заболевших вновь обнаружили в Самаре – 74 человека заболели за минувшие сутки. В Тольятти зафиксировано 22 случая заболевания, в Сызрани – 14, а в Волжском районе 11 заболевших за сутки.

Из числа суточных заболевших 145 человек узнали о диагнозе при осмотре с признаками ОРВИ и внебольничная пневмония, а 15 пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни.

В Самарской области, по данным на 1 мая, зафиксировано 15 новых летальных случаев. Среди них, девять женщин от 54 до 90 лет и шесть мужчин от 60 до 78 лет. Всего в регионе зарегистрировано 1512 летальных случаев за весь период пандемии.