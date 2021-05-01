Уникальный музей тепла в Самаре будет работать до 3 мая

Экскурсии проводятся организованными группами

В Самаре открылся единственный в России интерактивный музей теплоэнергетики. Жителей Самары приглашают посетить уникальное место, которое будет работать до 3 мая включительно.

- В музее можно узнать, как производятся тепло и свет, как работает и устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и многое другое, - рассказали организаторы.

Экскурсии будут проводиться организованными группами совершенно бесплатно 2 мая с 10 утра до 20 вечера и 3 мая с 10 до 21. Записаться на экскурсию необходимо заранее по телефону +7 961 387 97 37. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.