В Самарской области потеплеет до +27 градусов

В Самаре на следующей неделе придет настоящее лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, днем 1 мая и ночью 2 мая пройдут небольшие, местами умеренные, дожди с грозой и порывистым ветром. Синоптики Приволжского УГМС обещают в дальнейшем потепление свыше +20 градусов.

Так, 2 мая, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами по области может пройти небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +16…+21 градус, ночью до +12.

3 мая, температура воздуха поднимется до +25 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 4 мая, местами по области может пройти небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +27 градусов. Ночью в Самаре температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 градусов.