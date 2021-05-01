Самарский архитектор показал, как будет выглядеть драмтеатр после реставрации

Предполагаемый вид на театр после реставрации из ворот дома Поплавского Фото: Дмитрий Орлов

В Самарском театре драмы готовят масштабную модернизацию. Архитектор Дмитрий Орлов приоткрыл завесу тайны и показал, как будет выглядеть обновленное здание театра и территория Пушкинского сквера вокруг него.

- Сейчас эскизы условные, не до конца проработаны детали. Например, нет мощения, а часть растительности скрыта, чтобы было видно фасад обновленного театра и оснащение сквера, - рассказал Дмитрий Орлов.

Напомним, разговоры о реставрации исторического здания ходили в Самаре уже давно. Изначально планировалось вернуть облик 1888 года и воссоздать детали, утраченные со временем - башни, архитектурные элементы, «шатры» над кассами. Однако получившийся проект был отправлен на доработку. Эксперты объяснили такое решение тем, что самарский драмтеатр является объектом культурного наследия в том виде, в котором он сейчас существует.

Благоустройство Пушкинского сквера, целиком, с павильонами и амфитеатрами Фото: Дмитрий Орлов

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К весне 2021 года архитекторы и общественность должны окончательно согласовать все детали будущего облика здания (подробности)