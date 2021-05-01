Начальницу железнодорожной станции Сызрань-город уволили за взятки

Приговор суда вступил в законную силу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сызранским городским судом Самарской области рассмотрено уголовное дело с вынесением обвинительного приговора в отношении бывшей начальницы железнодорожной станции Сызрань-город, которая, пользуясь служебным положением, неоднократно брала взятки за совершение незаконных действий.

- Следствием установлено, что на протяжении 2018 года, женщина получала от руководителей двух коммерческих предприятий взятки за подачу и уборку железнодорожных вагонов на их пути необщего пользования непосредственно до места разгрузки, несмотря на то, что это не было предусмотрено условиями заключенных с ОАО «РЖД» договоров о подаче и уборке подвижного состава, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

За год начальница станции получила от предпринимателей более 267 тысяч рублей.

Незаконные действия руководителя были выявлены при проведении проверки сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте. По результатам проверки должностное лицо было отстранено от работы, со злоумышленницей был расторгнут трудовой договор.

В отношении бывшей начальницы станции было возбуждено уголовное дело. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, в связи с наличием у подсудимой тяжелых хронических заболеваний, а также болезни её мужа, приговорил женщину к уплате штрафа в размере 2,6 миллионов рублей.