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Происшествия1 мая 2021 21:03

В Самаре директор образовательного учреждения заработала более 2 миллионов рублей на несуществующем работнике

Директор устроила на работу «мертвую душу»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одного из самарских образовательных учреждений обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

- По версии следствия, подозреваемая оформила на работу местную жительницу, которая по факту с 2015 по 2021 год свои трудовые обязанности не исполняла. Зарплата перечислялась на карту, которая была в собственности у директора, - рассказали следователи.

За данный период директор обманным путем заработала более 2 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Криминал