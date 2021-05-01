В Самаре директор образовательного учреждения заработала более 2 миллионов рублей на несуществующем работнике

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одного из самарских образовательных учреждений обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

- По версии следствия, подозреваемая оформила на работу местную жительницу, которая по факту с 2015 по 2021 год свои трудовые обязанности не исполняла. Зарплата перечислялась на карту, которая была в собственности у директора, - рассказали следователи.

За данный период директор обманным путем заработала более 2 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.