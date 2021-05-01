Во время половодья 2021 в Самарской области не ожидается критического подтопления домов и соцобъектов

Жигулевская ГЭС сбрасывает воду с 20 апреля Фото: Наталья АРТЯКОВА

Директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов сообщил, что в этом году половодье проходит в объемах средних многолетних цифр.

- По состоянию на 1 мая, уровень воды в Куйбышевском водохранилище составил 52,5 м. Уже со 2 мая объемы сброса воды начнут постепенно снижаться и полностью завершаться к 10 мая, - сказал Олег Леонов.

По словам директора ГЭС, критических отметок в регионе не ожидается. Поэтому не стоит бояться подтопления жилых домов и социально значимых объектов. Кроме того, все оперативные службы Самарской области на период половодья находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, самарцы заметили, что набережную в городе существенно подтопило. Однако такая ситуация наблюдается каждый год, поэтому волноваться не стоит.