«Самара» сыграет золотой матч в баскетбольной Суперлиге

"Самара" 4 мая будет защищать титул чемпиона.

«Самара» и «Уралмаш» из Екатеринбурга во вторник, 4 мая, проведут решающий матч финальной серии баскетбольной Суперлиги. Чемпион этого сезона определится в «МТЛ Арене». Игра начнется в 19:00 по самарскому времени.

Счет в серии до трех побед 2-2. В предыдущем матче самарцы уступили «Уралмашу» 82:93.

Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги. Этот титул волжане завоевали в сезоне 2018/2019. В 2020 году чемпион не был определен из-за досрочного завершения сезона. Также в копилке «Самары» Кубок России 2020 года и серебряные медали Суперлиги.