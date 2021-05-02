В Тольятти машина каршеринга въехала в столб

В Тольятти в ДТП попал каршеринговый автомобиль

В Тольятти около часа ночи 1 мая в аварию попал каршеринговый автомобиль. За его рулем сидел 25-летний мужчина. Машина ехала по улице Карла Маркса со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Мира. Видимо, автомобилист слишком сильно разогнался и не смог удержать машину в пределах полосы.

- В результате водитель допустил наезд на бордюрный камень, пешеходное ограждение и световую опору , расположенную справа от проезжей части по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области

В ДТП пострадали два человека - сам водитель и его пассажир, того же возраста. Автомобилиста положили в больницу, его жертве назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД собрали весь необходимый материал и опросили очевидцев. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.