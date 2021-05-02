В Самаре на Пасху дождя не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Пасху не будет дождя. Синоптики обещают горожанам день пасмурный, но теплый и сухой. Ветер будет дуть северо-западный, так что выходя из дома лучше взять с собой курточку или ветровку.

Воздух в течение дня прогреется до 19 градусов, местами по области - до +21 градуса. Дожди были 1 мая и ночью 2 мая - это было связано с прохождением атлантического циклона. Теперь же под влиянием областей повышенного давления, температура растет, а облака с неба исчезают.

В Гидрометцентре рассказали, что в первой декаде мая температура будет примерно на градус выше нормы. Что же касается пасхального воскресения, отсутствие дождя для горожан даже удивительно, ведь обычно в Пасху осадки становятся обычным делом.