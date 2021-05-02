В Самаре можно узнать, какое топливо самое эффективное

В музее ждут посетителей

Всего два дня осталось у жителей Самары для того, чтобы посетить музей теплоэнергетики Т Плюс на набережной. Он работает до 3 мая включительно. В единственном в стране интерактивном музее уже успели побывать больше 130 экскурсионных групп: что-то интересное для себя находят и взрослые, и дети.

Как говорит экскурсовод музея теплоснабжения Александра Шайдрова, «мы стараемся не перегружать гостей информацией, хотя людям интересно буквально все. И история им интересна, как человек осваивал тепло, и современность, как работает ТЭЦ».

Здесь любой желающий совершенно бесплатно сможет узнать о том, как производятся тепло и свет, как устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и не только.Экспонаты музея можно трогать, нажимать кнопки, брать в руки.

Экскурсии проходят организованными группами с соблюдением всех норм безопасности, с 10:00 до 20:002 мая и с 10:00 до 21:00 3 мая. Рекомендуем записываться на экскурсии заранее по телефону +7 961 387 97 37. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.