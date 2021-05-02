В Самаре маршрут движения трамваев изменится в майские праздники

Когда по площади едут военные машины, трамваям лучше свернуть

В Самаре в майские праздники временно изменится схема движения электрического транспорта. Так, по другому маршруту в дни подготовки к Параду Победы поедут трамваи №3, №16 и №20. От улицы Красноармейской они проследуют по ул. Галактионовской, ул. Венцека, ул. Фрунзе и далее по своему маршруту.

А вот троллейбусы №6 и №16 в эти сроки вовсе не будут ходить. Речь идет о следующих периодах подготовки и проведения парада:

с 18:00 до 23:00 5 мая 2021 года, с 08:00 до 13:00 7 мая 2021 года, с 22:00 8 мая 2021 года до 15:00 9 мая 2021 года.

Обратить внимание на это расписание и изменение маршрутов стоит тем, кто живет поблизости, а также горожанам, планирующим посещение выставки военной техники и Парада - маршрут движения нужно планировать заранее.