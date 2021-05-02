В Самарской области нашли 150 заболевших COVID-19, 10 человек умерли

Пандемия все еще с нами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Публикуем статистику распространения коронавируса в Самарской области на 2 мая 2021 года. Всего за сутки подтвердились еще 150 случаев заражения COVID-19. Больше всего в Самаре - 72 заболевших, 23 - в Тольятти. 10 заболевших в Сызрани, по 9 - в Новокуйбышевске и Чапаевске.

136 из заболевших до этого уже наблюдались с пневмонией или ОРВИ, 14 больных нашли при профилактическом осмотре. Всего с начала пандемии коронавирус перенесли в регионе 61 283 человека.

Пополнилась и печальная статистика: 10 человек от вируса умерли. Всего число жертв достигло 1522 человек. Умершие - люди старше 60 лет, в основном - 70-85 летние. Коэффициент летальности в области несколько выше, чем в стране в целом.

В регионе продлены ограничения для пожилых людей и подростков, которым нельзя находиться в торговых центрах. Также все еще действует масочный режим, продолжается вакцинация. Прививочные пункты работают все майские праздники, в том числе в парках, в садово-дачных товариществах и около торговых центров.