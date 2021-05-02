Третьего мая в Самаре закроется музей теплоэнергетики Т Плюс

Последний шанс посетить музей

3 мая - последний день работы музея теплоэнергетики Т Плюс в Самаре!

Музей теплоэнергетики Т Плюс работает до 3 мая включительно.

Здесь вам расскажут, как работает ТЭЦ, откуда берется горячая вода, почему ее отключают летом, проследите весь путь тепла от станции до вашей квартиры, узнаете как утеплить квартиру и сэкономить на платежах, почему детям нельзя играть вблизи теплообъектов и многое другое.

Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.