В Самаре военные репетируют парад в форме

В Самаре прошли торжественные репетиции Парада

В Самаре военные отрепетировали Парад Победы уже в военной парадной форме. Именно в таких нарядах они будут участвовать в проведении Парада на площади Куйбышева 9 мая.

Первая репетиция парадных расчетов прошла на плацдарме в Кряже. Причем участие в тренировке приняла и военная техника.

0 Парадные расчеты представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России, - сообщили в ЦВО.

Также здесь подчеркнули, что во время репетиции работали над синхронностью и слаженностью движений в парадном строю. Также репетировали четкий ответ на приветствие командующего и принимающего парада.

В день Парада по площади проедет механизированная колонна военной техники. В нее входят пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системамы «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».