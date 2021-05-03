В Самаре во вторник 4 мая потеплеет до + 26 градусов

В Самаре будет очень тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплая, но не самая комфортная погода установится в Самаре и области в ближайшие дни. Если сегодня, в понедельник 3 мая, воздух прогреется до + 24 °C, то завтра будет еще жарче.

- Ночью 4 мая ожидается 10...15 градусов, а днем 21...26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, - рассказали в Приволжском УГМС.

Во вторник также местами возможен кратковременный дождь. Не исключено, что будет гроза.

В среду, 5 мая, станет чуть прохладнее. Температура воздуха составит 13...18 °C. Дождей не ожидается.