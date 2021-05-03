В Самаре начали перекрывать дороги перед 9 мая

В центре города на время перекроют дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 мая, в областной столице начали перекрывать дороги в рамках подготовки к 9 мая. Сегодня будут введены ограничения сразу на нескольких участках.

Так, в 18:00 будут закрыты для движения участки рядом с площадью Куйбышева, где состоятся основные торжественные мероприятия. Речь идет об улице Чапаевской - ее перекроют на участке от Красноармейской до Вилоновской. Вилоновскую закроют от Чапаевской до Галактионовской. Шостаковича - от Чапаевской до Фрунзе. Молодогвардейской - от Высоцкого до Красноармейской. Вилоновскую откроют позже, а остальные улицы - только 9 мая.

Автобусы пустят по соседним улицам. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации. Полный список перекрытий читайте по ссылке.