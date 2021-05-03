Жителя Самарской области шокировала похожая на крокодила рыба-игла, пойманная в Волге

Житель Сызрани сфотографировал свою добычу ФОТО: КТВ-Луч

Необычным уловом похвастался житель Сызрани. Мужчина в районе железнодорожного моста у речного порта поймал в Волге две рыбы, которые его не только удивили, но и шокировали.

- Морда у нее крокодилья, а глаза страшные. Две шутки, будто черви длинные и тонкие, - рассказал рыболов местному изданию КТВ-Луч.

Выкидывать добычу сызранец не стал, а отнес ее домой. В социальных сетях уже вовсю обсуждают улов рыбака. Знатоки советуют ему не удивляться и уверяют, что это всего лишь рыба-игла, которой в здешних водоемах не так уж и мало.