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Происшествия3 мая 2021 12:35

Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку на пустыре в Самарской области

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 апреля в Отрадном возбудили уголовного дело по факту изнасилования. Неизвестный надругался над 17-летней учащейся техникума.

- К правоохранителям обратилась мама потерпевшей. Она рассказала, что на девушку напали в шесть часов вечера 27 апреля. Неизвестный изнасиловал студентку на пустыре возле дома на улице Отрадной, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемых пока нет. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

Криминал