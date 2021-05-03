Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку на пустыре в Самарской области

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 апреля в Отрадном возбудили уголовного дело по факту изнасилования. Неизвестный надругался над 17-летней учащейся техникума.

- К правоохранителям обратилась мама потерпевшей. Она рассказала, что на девушку напали в шесть часов вечера 27 апреля. Неизвестный изнасиловал студентку на пустыре возле дома на улице Отрадной, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемых пока нет. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.