Жителям Самары рассказали, как будет работать соцзащита с 4 по 7 мая

На прием пустят только по предварительной записи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области рассказали, как будут работать подведомственные им организации в период с 4 по 7 мая. Напомним, что в России эти дни объявлены нерабочими.

- С 4 по 7 мая управления социальной защиты населения и комплексные центры социального обслуживания работают в обычном режиме! - отмечают в минсоцдемографии региона.

Граждан просят не забывать, что на прием они должны предварительно записываться. Это необходимо, потому что коронавирусная инфекция по-прежнему представляет опасность и санитарно-эпидемиологическую ситуацию необходимо учитывать.