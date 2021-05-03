Самарский видеоблогер показал, как начался ремонт проблемного путепровода на Кирова

Блогер заснял начало ремонта с высоты Фото: скриншот

В Самаре рабочие начали ремонтировать путепровод "Кировский". На магистраль давно жалуются местные автолюбители - состояние асфальта там весьма плачевное. Дорогу перед изменениями заснял видеоблогер Сергей Бобин.

Покрытие будут менять сразу в нескольких местах. Асфальт уже сняли возле трамвайных путей. Вместо него будет использован более прочный асфальтобетон. Проспект Кирова также в рамках работ будет обновлен.

Пользователей опубликованное на Youtube порадовало. Многим видео понравилось визуально. А некоторые признаются, что давно ждали ремонта и то, что он наконец-то стартовал - отличная новость.