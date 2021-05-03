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Общество3 мая 2021 13:39

Самарский видеоблогер показал, как начался ремонт проблемного путепровода на Кирова

В Самаре начались работы на путепроводе "Кировский"
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Блогер заснял начало ремонта с высоты

Блогер заснял начало ремонта с высоты

Фото: скриншот

В Самаре рабочие начали ремонтировать путепровод "Кировский". На магистраль давно жалуются местные автолюбители - состояние асфальта там весьма плачевное. Дорогу перед изменениями заснял видеоблогер Сергей Бобин.

Покрытие будут менять сразу в нескольких местах. Асфальт уже сняли возле трамвайных путей. Вместо него будет использован более прочный асфальтобетон. Проспект Кирова также в рамках работ будет обновлен.

Пользователей опубликованное на Youtube порадовало. Многим видео понравилось визуально. А некоторые признаются, что давно ждали ремонта и то, что он наконец-то стартовал - отличная новость.