В Тольятти на месте пожара обнаружен труп человека

По факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера утром, 2 мая, в Тольятти на улице Лизы Чайкиной, 63 произошел пожар. К сожалению, в результате ЧП погиб человек.

- Горели домашние вещи на площади 4 кв.м. В борьбе с огнем участвовали 13 человек, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар ликвидировали за 11 минут. Во время тушения на месте событий было обнаружено тело мужчины, которому около 56 лет. Причины гибели сейчас устанавливают эксперты. По факту случившегося проводится проверка.