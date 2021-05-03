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Происшествия3 мая 2021 16:00

Следователи возбудили уголовное дело после зверского нападения на ребенка в лифте в Самаре

Подозреваемому вменяют разбой, сейчас разбирательства продолжаются
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый жестоко избил ребенка и забрал его мобильный

Подозреваемый жестоко избил ребенка и забрал его мобильный

Фото: скриншот

В Самаре возбудили уголовное дело после нападения на ребенка в лифте на улице Краснодонский. Напомним, что 1 мая неизвестный избил там 16-летнего мальчика и отобрал у него мобильный телефон. Произошедшее попало на камеру.

- Потерпевший получил травмы и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, - сообщили в СУ СК России по региону.

О задержании подозреваемого следователи не говорят. По словам правоохранителей, сейчас проводятся оперативные мероприятия, которые позволят разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Криминал