Следователи возбудили уголовное дело после зверского нападения на ребенка в лифте в Самаре

Подозреваемый жестоко избил ребенка и забрал его мобильный Фото: скриншот

В Самаре возбудили уголовное дело после нападения на ребенка в лифте на улице Краснодонский. Напомним, что 1 мая неизвестный избил там 16-летнего мальчика и отобрал у него мобильный телефон. Произошедшее попало на камеру.

- Потерпевший получил травмы и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, - сообщили в СУ СК России по региону.

О задержании подозреваемого следователи не говорят. По словам правоохранителей, сейчас проводятся оперативные мероприятия, которые позволят разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.