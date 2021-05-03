Мэр Самары Елена Лапушкина может стать депутатом Госдумы

Лапушкина принимает участие в предварительном голосовании "Единой России" ФОТО: Администрация Самары

Мэр Самары Елена Лапушкина принимает участие в предварительном голосовании от партии "Единая Россия". В случае победы она сможет принять участие в выборах в государственную думу, которые пройдут в сентябре.

Отметим, что коллеги Лапушкиной из Тольятти и Сызрани также заявили свои кандидатуры. Недавно получивший пост мэра в Автомобильной столице Николай Ренц тоже планирует попасть в государственную думу, а Николай Лядин - в губернскую.

Отметим, что предварительной голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая. Выборы в государственную думу состоятся в сентябре 2021 года.