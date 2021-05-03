В Самаре коронавирусом заболели 56 человек

В регионе продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 3 мая 2021 года нашли еще 141-го заболевшего коронавирусной инфекцией. В региональном оперативном штабе рассказали подробности о том, где обнаружили новых пациентов.

- 56 из них в Самаре. 14 в Волжском районе. В остальных муниципалитетах менее 10 заболевших, - сообщает оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии в губернии - 61964. Скончались за этот срок 1532 человека, в том числе 10 за последние сутки. Новыми жертвами стали 5 мужчин в возрасте от 65 до 82 лет и столько же женщин - младшей из них 60 лет, а старшей было 89.