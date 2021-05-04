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Общество4 мая 2021 6:17

В Самаре 4 мая потеплеет до +26 градусов, но ожидается порывистый ветер

Синоптики предупредили об усилении ветра с порывами до 20 м/с
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Порывистый ветер будет дуть с юго-запада

Порывистый ветер будет дуть с юго-запада

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области, 4 мая 2021 года, ожидается теплая погода без осадков. Однако хорошую погоду может испортить порывистый юго-западный ветер

Днем 4 мая в Самаре синоптики обещают потепление до +26 градусов. В этот день будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура будет держаться в пределах +14…+16 градусов тепла.

По сообщению синоптика Приволжского УГМС, днем 4 мая в Самаре и по области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.