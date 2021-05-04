В Самаре до 10 мая грузовой паром до Рождествено будет работать пять раз в день

До 10 мая грузовая переправа будет работать пять раз в день в обоих направлениях Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре установили новое временное расписание движения грузовых судов. Так, паром до Рождествено будет работать пять раз в день до 10 мая 2021 года включительно.

С 1 по 10 мая 2021 года движение судов на грузовой переправе Октябрьский спуск – Рождествено будет осуществляться по следующему расписанию:

Из Самары паромы будут отправляться в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00. В Обратном направлении из Рождествено в 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, 19:00.

Расстояние от Самары до Рождествено составит 10 км.