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Общество4 мая 2021 7:16

В Самаре до 10 мая грузовой паром до Рождествено будет работать пять раз в день

Самарское речное пассажирское предприятие установило новое временное расписание Октябрьский спуск – Рождествено
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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До 10 мая грузовая переправа будет работать пять раз в день в обоих направлениях

До 10 мая грузовая переправа будет работать пять раз в день в обоих направлениях

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре установили новое временное расписание движения грузовых судов. Так, паром до Рождествено будет работать пять раз в день до 10 мая 2021 года включительно.

С 1 по 10 мая 2021 года движение судов на грузовой переправе Октябрьский спуск – Рождествено будет осуществляться по следующему расписанию:

Из Самары паромы будут отправляться в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00. В Обратном направлении из Рождествено в 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, 19:00.

Расстояние от Самары до Рождествено составит 10 км.