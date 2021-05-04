В Тольятти продавщица обворовала магазин косметики на 20 тысяч рублей

Молодой девушке может грозить до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летнюю жительницу Тольятти обвиняют в хищении косметики из магазина, где она работает продавцом. Девушка, воспользовавшись своим служебным положением, украла товаров на 20 тысяч рублей.

- По версии следствия, девушка пригласила свою родственницу за покупками, сказав, что в настоящее время на продукцию действуют различные скидки и акции. На кассе подозреваемая пробивала выбранный товар и сразу же делала отмену операции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате магазину был причинен ущерб в размере 20 тысяч рублей за 34 наименования товаров. Администратор магазина обнаружила крупную недостачу во время ревизии и сразу же обратилась в полицию. Полицейские проверили камеры наблюдения и установили, что к преступлению может быть причастна молодая кассирша.

Девушка во время опроса полицейскими признала свою вину, а похищенные товары вернули в магазин. В отношении ранее не судимой жительницы Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Мошеннице может грозить до двух лет лишения свободы.