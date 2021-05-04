В Самаре водителю автомобиля скорой помощи готовы платить 55 тысяч рублей в месяц

Самые высокие зарплаты у водителей СМП в Москве Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей в Самаре и выяснил, что в среднем водителю скорой медицинской помощи готовы платить за работу от 25 до 55 тысяч рублей.

Наиболее востребованы на рынке труда водители, которые уже работали водителями СМП от 5 лет. Кроме того, для работодателя важно, чтобы соискатель отлично знал город и имел безаварийный стаж вождения.

Зарплатный диапазон зависит и от других требований к соискателю. Так, чтобы зарабатывать в пределах 25-30 тысяч рублей, помимо категории B, C и стажа вождения от 3-х лет необходимо только иметь опыт работы водителем от 1 года и знать основные характеристики автомобиля. Чтобы зарабатывать 55 тысяч рублей к этому списку требований прибавляется опыт работы в СМП от 5 лет и год вождения реанимобиля.

Если сравнивать самарские зарплаты с Москвой, то в столице водитель скорой в среднем получает 70 тысяч рублей. Коммерческие медицинские организации готовы платить москвичам с огромным опытом работы до 100 тысяч рублей в месяц.