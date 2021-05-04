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Спорт4 мая 2021 10:20

«Локомотив», «Рубин» и «Динамо» заинтересовались игроками самарских «Крыльев Советов»

В сферу интересов попали Роман Ежов и Юрий Горшков
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Казанский спортивный директор уже зондирует почву Фото: ФК «Крылья Советов»

Казанский спортивный директор уже зондирует почву Фото: ФК «Крылья Советов»

Московский «Локомотив» заинтересовался правым полузацщитником Романом Ежовым и левым защитником Юрием Горшковым, которые сейчас играют в самарских «Крыльях Советов». Об этом сообщили на портале МатчТВ.

- 23-летний Роман Ежов в этом сезоне сыграл 39 матчей, где забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. 22-летний Горшков забил два года и отдал 9 передач в 44 играх в сезоне, - рассказали журналисты.

Кроме того, кандидатуру полузащитника Ежова рассматривают в казанском «Рубине». Роман Ежов сам родом из Татарстана. Горшков же интересен московскому «Динамо».

Напомним, «Крылья Советов» 12 мая сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде.