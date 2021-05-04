В Самарской области на среду прогнозируют дожди и сильный ветер

В Самаре ожидается дождливая погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области на среду, 5 мая, прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью и утром ожидается дождь с сильным ветром, местами с порывами до 15-20 м/с.

Ночью в Самаре ожидается 7-9 градусов тепла, а днем будет не более +15 градусов. В следующие дни синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности.

Ранее синоптики рассказали, придут ли в Самару снегопады из Москвы.