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Общество4 мая 2021 17:38

В Самаре задержали молодого мужчину, жестоко избившего подростка в лифте

Решается вопрос о его заключении под стражу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Подозреваемого хотят отправить под стражу. Фото - прокуратура Самарской области

Подозреваемого хотят отправить под стражу. Фото - прокуратура Самарской области

В Самаре задержали рецидивиста, жестоко избившего и ограбившего подростка в лифте. Об этом "КП-Самара" сообщили в региональной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, вечером 1 мая в лифте многоэтажки на улице Краснодонской молодой человек внезапно напал на ребенка и принялся его избивать. Отобрав телефон, он выбежал из лифта и скрылся.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подростка с травмами увезли в больницу.

Как оказалось, 21-летний задержанный уже был судим за кражу, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.