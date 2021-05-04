В Самаре задержали молодого мужчину, жестоко избившего подростка в лифте

Подозреваемого хотят отправить под стражу. Фото - прокуратура Самарской области

В Самаре задержали рецидивиста, жестоко избившего и ограбившего подростка в лифте. Об этом "КП-Самара" сообщили в региональной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, вечером 1 мая в лифте многоэтажки на улице Краснодонской молодой человек внезапно напал на ребенка и принялся его избивать. Отобрав телефон, он выбежал из лифта и скрылся.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подростка с травмами увезли в больницу.

Как оказалось, 21-летний задержанный уже был судим за кражу, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.