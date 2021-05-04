Десять дачных домов загорелись в Волжском районе

Пожар на дачах тушат в Волжском районе. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар произошел в Волжском районе во вторник, 4 мая. Около Воскресенки горят 10 дачных домов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На ликвидации пожара работают 117 человек и 37 единиц техники, привлечен пожарный поезд. Также задействованы военнослужащие Волжского спасательного центра МЧС России.

О пожаре в МЧС сообщили в 16:17. В настоящее время помимо домиков горит сухая трава на площади в 2 га, а общая площадь, пройденная огнем, составляет 5 га.

Ликвидация пожара продолжается. По данным МЧС, в результате случившегося никто не погиб, пострадавших тоже не было.