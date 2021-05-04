Баскетболисты БК "Самара" выиграли Суперлигу

БК "Самара" выигрывает Суперлигу

Баскетболисты БК "Самара" в пятом матче финальной серии победили "Уралмаш" и выиграли Суперлигу-1.

Игра прошла во вторник, 4 мая, в комплексе "МТЛ-Арена" в Самаре. Это был пятый матч финальной серии, в которой самарцы сражались с екатеринбургским "Уралмашем". Гости лишь после первой четверти вели в счете, но во второй самарцы вышли вперед и уже не теряли преимущества, победив со счетом 86:73.

Баскетбольный клуб "Самара" впервые в своей истории выиграл Суперлигу в 2019-м году, со второй попытки став чемпионом.