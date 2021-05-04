Крупный пожар в Волжском районе, где горели дачные дома, локализован

На пожаре в Волжском районе горели 10 дачных домов. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар в Волжском районе, во время которого горела трава и 10 дачных домов, локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

О пожаре в дачном массиве "Металлист" в МЧС сообщили 4 мая, во вторник, в 14:21. По прибытию выяснилось, что горит сухая трава, а также дачные дома. Кроме того, дует сильный ветер, была угроза распространения огня.

Был объявлен повышенный ранг вызова, на ликвидации пожара работали 136 человек и 44 единицы техники. Использовался пожарный поезд.

В 21:48 объявлена локализация пожара. Сейчас предпринимаются меры, чтобы не допустить повторных возгораний.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара, а также причиненный ущерб от него устанавливаются.