В Самаре немного похолодает, но осадков не ожидается

К концу недели станет теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз поды на ближайшие дни в Самаре. Так, по прогнозу синоптиков, в Самарской области будет переменная облачность, но осадков не ожидается.

Днем, 5 мая, в Самаре будет немного прохладнее, чем днем ранее. Так, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13…+15 градусов, а ночью до +9.

6 мая, в Самаре также дождей не обещают, а температура воздуха поднимется до +20 градусов. Ночью от+5 до +7 градусов тепла.

7 мая, в пятницу, погода начнет налаживаться, днем воздух прогреется до +22. Ночью температура будет держаться в пределах +8…+10 градусов.

Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. На территории Самарской области порывы юго-западного ветра могут достичь 20 м/с.