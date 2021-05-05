Лучшая трудовая династия Самарской губернии трудится на КНПЗ

Победителем признана семья Самойловых, более 20 представителей которой в разное время работали на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В канун 1 мая в Самарской области подвели итоги конкурса на лучшую трудовую династию. Победителем признана семья Самойловых, более 20 представителей которой в разное время работали на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (дочернее общество НК «Роснефть»). Сегодня на предприятии трудится уже четвертое поколение нефтепереработчиков, продолжая традицию честного, ответственного отношения к делу, заложенную прадедом – фронтовиком Михаилом Самойловым.

Михаил Алексеевич пришел на молодой завод, построенный во время войны и давший первую продукцию в победном 1945-м, сразу по прибытию с фронта. Бывший боец с головой окунулся в мирную трудовую жизнь - слесарь по насосам цеха № 9 стал примером для коллег. Преданность делу, увлеченность, готовность решать самые сложные задачи передались и детям Михаила Алексеевича. По стопам отца на КНПЗ со временем пришли работать два сына и четыре дочери. Многие из детей фронтовика именно здесь, на заводе, встретили свою судьбу – создали семьи. И уже их дети впоследствии пополняли заводскую семью и трудовую династию. Сегодня дело Михаила Алексеевича продолжают правнучка и два правнука.