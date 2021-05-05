Рано утром под Самарой ликвидировали крупный пожар в дачном массиве

Пожар тушили 136 человек Фото: ГУ МЧС по Самарской области

4 мая 2021 года, в Волжском районе Самарской области, в дачном массиве «СДТ Металлист» произошел крупный пожар. Огонь охватил площадь в 10 га.

- Информация о пожаре в районе Воскресенки поступила в 16:17. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова - Пожар №2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К ликвидации привлекались 136 человек и 44 единицы спецтехники. Кроме того, дополнительно были использованы две пожарные насосные станции, два пожарных рукавных автомобиля и пожарный поезд из Самары.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 2 га в 5:51, 5 мая. Пожаром было уничтожено 14 дачных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.