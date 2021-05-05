В Самарской области мост около Климовки готов на 20%

Всего предстоит возвести 26 опор и выполнить надвижку 25 пролетных строений

В Самарской области крупнейшая стройка обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в районе Климовки приближается к знаковому моменту. Уже в мая-июне этого года осуществятся две первые стартовые надвижки пролетных строений моста, протяженность которого составит 3,7 км.

- В настоящее время возведены все береговые опоры. Строительная готовность обхода составила 20%, - отметил управляющий проектом Дмитрий Кондаков.

На масштабной стройке задействовано более тысячи рабочих. Строители работают круглосуточно, по сменам – день и ночь. Работы были приостановлены только один раз – во время мартовского ледохода на Волге.

Напомним, трасса, в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», должна была пройти по территории сосеней области. Однако в жесткой конкурентной борьбе губернатор Дмитрий Азаров отстоял право на строительство дороги на территории Самарской области.