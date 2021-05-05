Чуть не задушил ребенка в туалете: в Самарской области разбираются с новым конфликтом в школе

Мама мальчика пожаловалась, что местный хулиган практиковал на ребенке приемы удушения Фото: Андрей КАРА

В Самаре еще не утих январский скандал по поводу конфликта в шестом классе, когда мальчик поджег девочку, из-за которой получил «неуд». И тут подоспела новая история – на сей раз из сельской школы.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», в конце апреля в полицию написала заявление мама ученика пятого класса одной из районных школ Самарской области. Она жалуется на то, что на ее сыне практиковали приемы удушения.

В местном туалете пятиклассника Лешу (имена детей изменены. Прим.автора) «зажал» местный хулиган Даня. Последний учится в седьмом классе и не отличается примерным поведением, поэтому состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Леша настолько испугался, что о произошедшем маме рассказал не сразу. Сейчас женщина просит найти управу на Даню, который стал грозой всей школы, и защитить от него остальных учеников.

Какие меры предпримут сельские полицейские, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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