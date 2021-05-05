В Самарской области разыскивают родственников воина, погибшего при штурме во время советско-финляндской войны

В Выборгском заливе нашли неизвестное захоронение советских солдат Фото: Богданова О.В.

Участники поискового отряда «Советский патриот» в 2018 году обнаружили неизвестное захоронение на острове Клест (Сюрья-саари) в Выборгском заливе. В течение двух лет специалисты обследовали остров и поднимали архивы, в настоящее время личности погибших были установлены. Среди них, житель Ставропольского района Самарской области.

- Было установлено 324 имени бойцов и командиров 181 сп 43 сд, погибших при штурме острова во время советско-финляндской войны в марте 1940 года, - рассказал один из поисковиков Александр Новиков.

Специалисты провели паспортизацию захоронения и установили надгробные плиты с именами советских солдат. Поисковый отряд «Советский патриот» начали искать родственников воинов, похороненных на острове.

- В настоящее время известны родственники 60 воинов. Мы хотим найти родственников солдата из Самарской области, - говорят поисковики.

Известно, что красноармейца звали Потапов Семен Васильевич. Он родился в 1910 году в селе Бедное Ставропольского района Самарской области. В годы войны был призван Ставропольским РВК стрелком. Был убит на острове Сюрья-саари 12 марта 1940 года. У погибшего была жена Потапова К. С.

Контакты: командир поискового отряда “Советский патриот” Богданова Ольга Валентиновна, сот. 8-921-358-5771, вотсап, e-mail: ligia24@mail.ru; Чипенко Михаил, сот. 8-921-358-5771, вотсап E-mail: m.chipenko@yandex.ru