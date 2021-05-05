Лучший бомбардир в старте. "Крылья Советов" и "Спартак-2" озвучили составы на матч ФНЛ

"Крылья Советов" сегодня сыграют в белом Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Спартак-2" и "Крылья Советов" озвучили составы на перенесенный матч 35 тура ФНЛ, который 5 мая проходит в Москве. Сегодня самарцы могут оформить чемпионство в лиге и стартовая расстановка показывает, что они собираются это сделать.

Капитан "Крыльев" сегодня экс-игрок основы красно-белых Дмитрий Комбаров. Капитан хозяев - талантливый Михаил Игнатов.

Стоит отметить, что в заявку включен Антон Зиньковский, пропустивший несколько игр из-за травмы. Он может выйти на замену. Полные составы выглядят следующим образом:

несколько матчей из-за травмы, включен в составе запасных самарцев.

"Спартак-2": 27 Акмурзин, 35 Миронов, 88 Ташаев, 80 Бакалюк, 36 Воропаев, 75 Сунгатулин, 97 Денисов, 71 Мельников, 84 Оганесян, 22 Игнатов, 99 Роша.

Запасные: 31 Шитов Ан., 95 Волков, 61 Голосов, 89 Голятов, 53 Муминов, 73 Шитов Вл., 76 Шитов Вт., 83 Лайкин, 90 Шильцов, 74 Маркитесов.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 4 Солдатенков, 47 Божин, 23 Комбаров, 77 Кабутов, 6 Якуба, 16 Алвеш, 22 Ефремов, 69 Голенков, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 5 Горшков, 7 Хади, 10 Сарвели, 11 Ежов, 17 Зиньковский, 35 Прищепа, 57 Тюрин, 99 Канунников.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по самарскому времени. Следите за трансляцией на сайте "КП-Самара".